Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль ситуацию с гибелью ребенка в Сеченовском округе

Трагедия в селе Мурзицы, унесшая жизнь четырехлетнего мальчика, произошла утром 17 апреля. Очевидцам происшествия удалось эвакуировать из горящего дома мальчиков трех- и четырехлетнего возраста и отвезти их в больницу. К сожалению, позже старший из них скончался. По предварительной информации, дети остались дома одни из-за того, что их мать повела третьего ребёнка в школу.