Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль ситуацию с гибелью ребенка в Сеченовском округе

Обстоятельства гибели на пожаре малолетнего жителя села Мурзицы уточняются прокуратурой Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«На место происшествия выезжал прокурор Сеченовского района Галина Шестакова. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), контролируются прокуратурой», — говорится в сообщении.
Трагедия в селе Мурзицы, унесшая жизнь четырехлетнего мальчика, произошла утром 17 апреля. Очевидцам происшествия удалось эвакуировать из горящего дома мальчиков трех- и четырехлетнего возраста и отвезти их в больницу. К сожалению, позже старший из них скончался. По предварительной информации, дети остались дома одни из-за того, что их мать повела третьего ребёнка в школу.
