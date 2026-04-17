Глава Соликамска сообщил о гибели 2 человек в ДТП с пассажирским автобусом

Двое мужчин погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Соликамске. О трагедии сообщил глава Соликамского городского округа Александр Русанов.
Днём 17 апреля на улице Мира в Соликамске произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус.
В результате столкновения погибли двое мужчин, находившихся в легковом автомобиле, — им было 33 и 39 лет. Глава округа выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.
В пассажирском автобусе также есть пострадавшие. Травмы получили пять человек. Троих из них, включая двоих несовершеннолетних, бригады скорой помощи доставили в Соликамскую больницу. Еще двое пассажиров от госпитализации и осмотра медиками отказались.
На месте происшествия работают оперативные службы, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
