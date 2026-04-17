Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Соликамска сообщил о гибели 2 человек в ДТП с пассажирским автобусом

На улице Мира в Соликамске столкнулись иномарка и автобус. Погибли двое мужчин 33 и 39 лет, трое пассажиров автобуса, включая детей, госпитализированы.

Двое мужчин погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Соликамске. О трагедии сообщил глава Соликамского городского округа Александр Русанов.

Днём 17 апреля на улице Мира в Соликамске произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус.

В результате столкновения погибли двое мужчин, находившихся в легковом автомобиле, — им было 33 и 39 лет. Глава округа выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

В пассажирском автобусе также есть пострадавшие. Травмы получили пять человек. Троих из них, включая двоих несовершеннолетних, бригады скорой помощи доставили в Соликамскую больницу. Еще двое пассажиров от госпитализации и осмотра медиками отказались.

На месте происшествия работают оперативные службы, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

