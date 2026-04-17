Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-директора ООО «Калининградский крематорий» выпустили из СИЗО

Суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Центральный районный суд изменил меру пресечения бывшему директору ООО «Калининградский крематорий» Сергею Балекину на домашний арест, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе областного суда. По данным ЕГРЮЛ, в компании в феврале сменился руководитель.

«Постановлением Центрального районного суда от 9 апреля 2026 года обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ, Балекину С. А. изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на меру пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в суде. По домашним арестом он будет находиться до 12 июня 2026 года.

Сергея Балекина отправили в СИЗО в середине августа 2025 года. В суде выяснилось, что руководитель компании пытался дать взятку сотруднику полиции за получение информации о смерти граждан на территории Калининградской области. За это предприниматель предлагал ей 36 тыс. рублей.

На момент задержания Балекин возглавлял ООО «Калининградский крематорий», которое занимается кремацией покойных в крематории на кладбище в пос. Сазоновка. Также до сентября 2025 года он являлся директором ООО «Специализированная похоронная служба (СПС) “Ритуал”», учредителями которой, по данным ЕГРЮЛ, числятся Анатолий и Аким Быковы. С конца сентября директором «СПС “Ритуал”» является Михаил Будкевич. В феврале Балекин перестал значиться директором ООО «Калининградский крематорий» — теперь пост топ-менеджера занимает Екатерина Овдина.