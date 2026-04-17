Дом выгорел дотла: пенсионерка погибла на пожаре под Осиповичами

МИНСК, 17 апр — Sputnik. В Осиповичском районе при ночном пожаре погибла пожилая женщина, сообщает Telegram-канал Следственного комитета Беларуси.

Источник: Telegram / Следственный комитет Беларуси

Жилой дом загорелся в деревне Замошье в ночь на пятницу 17 апреля, на кадрах, опубликованных Следственным комитетом, видно, что деревянное строение выгорело полностью, у здания обрушилась крыша.

«После ликвидации пожара спасателями МЧС обнаружено тело женщины — предварительно, 73-летней хозяйки», — говорится в сообщении.

На место трагедии выезжала следственно-оперативная группа. Следователь райотдела провел детальный осмотр места пожара: зафиксирована обстановка, изъяты улики и следы, которые помогут установить точную причину возгорания.

Сейчас рассматриваются несколько версий случившегося, включая неосторожность при курении и нарушение правил эксплуатации электрооборудования и сетей.

Окончательные обстоятельства будут установлены в ходе проверки, которую проводит Осиповичский районный отдел СК.