Дом выгорел дотла: пенсионерка погибла на пожаре под Осиповичами

Жилой дом загорелся в деревне Замошье в ночь на пятницу 17 апреля, на кадрах, опубликованных Следственным комитетом, видно, что деревянное строение выгорело полностью, у здания обрушилась крыша.
«После ликвидации пожара спасателями МЧС обнаружено тело женщины — предварительно, 73-летней хозяйки», — говорится в сообщении.
На место трагедии выезжала следственно-оперативная группа. Следователь райотдела провел детальный осмотр места пожара: зафиксирована обстановка, изъяты улики и следы, которые помогут установить точную причину возгорания.
Сейчас рассматриваются несколько версий случившегося, включая неосторожность при курении и нарушение правил эксплуатации электрооборудования и сетей.
Окончательные обстоятельства будут установлены в ходе проверки, которую проводит Осиповичский районный отдел СК.