Два человека погибли в ДТП с автобусом в Пермском крае

В Пермском крае в ДТП с автобусом два человека погибли. Об этом сообщил глава Соликамска Александр Русанов на своей странице в соцсетях.
ЧП произошло в городе Соликамске на улице Мира. Здесь столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. В результате два человека погибли, еще пятеро получили травмы.
Сила удара была так сильна, что в легковом автомобиле скончались на месте двое мужчин — 39 и 33 лет. В автобусе при аварии травмировались пять человек. Троих из них, в том числе двух подростков, «скорая» доставила в городскую больницу. Еще двое отказались от медицинской помощи.
Причины аварии сейчас выясняются.