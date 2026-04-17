Режим ЧС объявили из-за треснувшей трехэтажки в Балахне

17 апреля в городе Балахна было введено чрезвычайное положение из-за угрозы разрушения жилого строения по улице Энгельса, дом 54. Об этом сообщили в администрации Балахнинского муниципального округа.
Здание, где появилась огромная трещина, было построено в 1954 году и ранее не имело статуса аварийного. В нем проживало 35 человек. Все жильцы незамедлительно были вывезены в пункт временного пребывания, где им предоставили горячее питание.
Территория здания оцеплена, прекращена подача электроэнергии и газа. В настоящее время устанавливаются обстоятельства, приведшие к повреждению дома.
Ранее чрезвычайные службы съехались в кампус «Неймарк» в Нижнем Новгороде.