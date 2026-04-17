Безбашенного водителя задержали после погони в Волжском

Кадры погони за автомобилем сняли камеры видеонаблюдения 16 апреля. Видно, как белый автомобиль среди бела дня мчится по оживленным улицам города, создавая опасность для других участников движения. Машину преследовали три полицейских авто. В конечно итоге автомобиль нарушителя удалось заблокировать в одном из тупиковых дворов, после чего водитель попытался убежать. Однако был задержан.