Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим ЧС ввели около треснувшего дома в Балахне

Здание оцеплено и отключено от электричества и газоснабжения.

Источник: Нижегородская правда

Сегодня, 17 апреля, в Балахне ввели режим ЧС из-за разрушения дома № 54 на улице Энгельса. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Напомним, что в многоквартирном жилом доме на улице Энгельса в Балахне образовалась огромная трещина. Здание построили в 1954 году, однако оно не было признано аварийным.

В доме проживает 35 человек. Спасатели оперативно эвакуировали 20 жильцов, в том числе двое детей, в пункт временного размещения — там их обеспечили горячим питанием. К счастью, никто не пострадал.

В связи с опасностью разрушения дома на территории ввели режим ЧС. Здание оцеплено и отключено от электричества и газоснабжения. Причины возникновения трещины выясняются.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что нижегородцы засняли дрейфующий по Оке дом.