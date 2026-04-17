Режим ЧС ввели около треснувшего дома в Балахне

Сегодня, 17 апреля, в Балахне ввели режим ЧС из-за разрушения дома № 54 на улице Энгельса. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.
Напомним, что в многоквартирном жилом доме на улице Энгельса в Балахне образовалась огромная трещина. Здание построили в 1954 году, однако оно не было признано аварийным.
В доме проживает 35 человек. Спасатели оперативно эвакуировали 20 жильцов, в том числе двое детей, в пункт временного размещения — там их обеспечили горячим питанием. К счастью, никто не пострадал.
В связи с опасностью разрушения дома на территории ввели режим ЧС. Здание оцеплено и отключено от электричества и газоснабжения. Причины возникновения трещины выясняются.
