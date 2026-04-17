Карантин по бешенству введен в двух селах Нижегородской области

На территории сел Чернышиха Кстовского района Нижнего Новгорода и Борисовка Сергачского округа введен карантин по бешенству. Соответствующий указ главы региона Глеба Никитина опубликован на портале правовой информации.
На период действия карантина запрещено посещать территорию очагов бешенства, лечить там больных восприимчивых животных, ввозить и вывозить их. В самих населенных пунктах нельзя проводить ярмарки и выставки, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также отлов для вывоза в зоопарки.
Напомним, что 15 случаев бешенства зарегистрировали в Нижегородской области в период с 1 января по 7 апреля.