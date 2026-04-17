В Прикамье за квартал закрыли 15 кафе и столовых из-за грубых нарушений

15 кафе и столовых в Прикамье за квартал закрыли из-за грубых нарушений, сообщает «Новый компаньон».
Роспотребнадзор по Пермскому краю подвел итоги проверок предприятий общественного питания за первый квартал 2026 года. Специалисты проинспектировали 342 объекта, включая 216 организаций, обеспечивающих питание детей.
Нарушения были выявлены в 214 точках общепита. По результатам проверок деятельность 15 предприятий была официально приостановлена. Сумма наложенных штрафов превысила 1,5 млн рублей. Кроме того, от работы отстранили 19 сотрудников.
В списке основных претензий ведомства — нарушение условий хранения и сроков годности продуктов, использование сырья без маркировки, отсутствие исправного водоснабжения и канализации, работа персонала без медкнижек и вакцинации, нарушение правил личной гигиены и технологий приготовления блюд.
Отдельно отмечается ситуация в Перми, где в конце марта после проверки 25 заведений каждое второе (10 объектов) было вынуждено приостановить работу из-за серьезных санитарных нарушений.
Напомним, ранее в Перми закрыли производственный цех после отравлений в столовой.