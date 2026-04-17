Расстреляли ветерана. В 70-х банда «фантомасов» грабила и убивала горожан

В середине 60-х Ростов замер от страха. Нападения на инкассаторов, перестрелки на улицах, жестокие расправы — в городе орудовала банда «фантомасов», которая действовала нагло и исчезала бесследно. Взять столь опасных преступников для советской милиции было делом чести. Однако «фантомасам» удавалось пять лет оставаться на свободе, а слухи о шайке грабителей в чёрных чулках на голове, даже несколько приукрашенные, разнеслись на весь СССР. Их жертвами стали пять человек: двое были убиты, а ещё три — ранены. Как милиционеры брали «советских гангстеров», выяснил rostov.aif.ru.
Срок за подделку денег.
Лидер банды Вячеслав Толстопятов, родившийся в 1940 году, с детства увлекался рисованием. В 15 лет он карандашами и акварелью начал рисовать купюры — да ещё натурально, прямо как в известной ленте: «Десятку за полчаса так нарисует — не отличишь от настоящей!».
Этот талант и привёл парня на скамью подсудимых: он решил, что с помощью своего «хобби» можно легко зарабатывать на сладости и книги. Молодой фальшивомонетчик обманывал таксистов: садился в машину, проезжал немного, расплачивался поддельной купюрой, забирал сдачу и исчезал. Правда, со временем он «зазнался» — заметив, что таксисты редко разворачивают купюры, он стал рисовать их только с одной стороны. Но однажды ему попался недоверчивый таксист, который раскусил обман, и тогда Вячеслав оказался в милиции.
«Вячеслав признался во всём сразу. На следственном эксперименте, используя лишь цветные карандаши, акварельные краски, клей БФ-2, циркуль, линейку и лезвие, он за четыре часа нарисовал абсолютно точную копию 100-рублёвой купюры. Мы все ахнули», — вспоминал следователь по первому делу Толстопятова Анатолий Грановский. За подделку денег будущий лидер банды получил четыре года колонии.
Сами собирали автоматы.
В колонии Вячеслав задумал отомстить. Там он нашёл первого сообщника — Сергея Самосюка, осуждённого за злостное хулиганство. Отсидев срок, в 1964 году Толстопятов перешёл к делу: сколотил вооружённую банду для налётов на банки, магазины и предприятия. В неё вошёл старший брат Вячеслава Владимир, их друг детства Владимир Горшков, а также ещё несколько участников.
В материалах уголовного дела, которое, к слову, насчитывает аж 43 тома, об этом сказано так: «Обладая конструкторскими способностями, братья Толстопятовы в 1964—1965 годах длительное время разрабатывали конструкции малокалиберных автоматов и пистолетов, а также ручных гранат и боеприпасов».
Детали бандиты заказывали на ростовских оборонных заводах, маскируя их под запчасти для бытовой техники. Поэтому их оружие блестело: детали хромировали от ржавчины. К октябрю 68-го в арсенале группировке накопилось четыре самодельных револьвера и три автомата. Далее бандиты изготовили тёмные маски из дамских чулков и приобрели солнцезащитные очки.
Именно за эти маски налётчиков и прозвали «фантомасами», ограбления пришлись как раз на период, когда в СССР на пике популярности были французские комедии о Фантомасе с Жаном Маре и Луи де Фюнесом в главных ролях.
Иерархию в банде выстроили так: Вячеслав Толстопятов был организатором и стратегом, а его старший брат — главным помощником и исполнителем. Остальные были на подхвате. Первые попытки нападений сорвались. Когда «фантомасы» 21 октября 1968 года ворвались в гастроном № 46, то их добычей стали всего 526 рублей. Покупатели разбежались, но когда бандиты выходили, на них бросился ветеран Великой Отечественной войны Гурий Чумаков с обрезком водопроводной трубы. Очевидец этих событий позже вспоминал: «Мимо меня прошёл пожилой мужчина. В руке у него была палка или металлический прут. Он сказал: “Что вы боитесь, сейчас мы им дадим!”»К сожалению, ветеран не успел. Толстопятов выстрелил четыре раза. Одна пуля попала в сердце, две — в лёгкие, четвёртая — в мочевой пузырь. Мужчина упал замертво, а «фантомасы» скрылись.
По городу поползли мрачные слухи. Кроме того, жестокое преступление породило подражателей — нашлись те, кто решил копировать дерзость и безнаказанность «фантомасов». В их числе были даже несовершеннолетние, например, в книге ростовского писателя Юрия Дьяконова «Приказ самому себе» упоминается об эпидемии «фантомасомании». Речь идёт о группе школьников-хулиганов, которые надевали на головы капроновые чулки и выхватывали сумочки у женщин.
Легенды о скелетах.
В декабре 1971-го они напали на инкассаторов Госбанка: встретив сопротивление, хладнокровно расстреляли охранника и скрылись на машине с 17 тыс. рублей, облигациями и лотерейными билетами.
Всего на счету группировки — 14 вооружённых налётов, две жизни и три раненых. Добыча составила около 150 тыс. рублей: по тем временам целое состояние, ведь средняя зарплата не превышала 200 рублей в месяц. Схрон награбленного банда Толстопятовых устроила в доме с тайной комнатой, спрятанной за массивным зеркалом. Там же собирали из заготовок оружие, хранили патроны. Когда позже настало время первого обыска, то милиционеры даже не сразу поняли, что есть дополнительное помещение — кто-то случайно обратил внимание на несоответствие размеров дома и внутренней обстановки.
Долгое время по Ростову ходили легенды о содержимом тайного убежища. Шептались о скелетах замученных женщин и детей, шкатулках с драгоценностями, однако ничего такого на самом не было, лишь патроны, оружие, заготовки к пистолетам и наганам.7 июня 1973 года «фантомасы» задумали провернуть своё самое дерзкое ограбление — взять кассу «Южгипроводхоза» у площади Ленина, где должно было лежать около 300 тыс. рублей. Сначала всё шло по плану: выхватили сумку у кассира, пустились наутёк, расстреляли грузчика, попытавшегося их остановить. Но погоня взяла своё: двое бандитов были ранены, а отступать было некуда.
Преступники было рванули в сторону Сельмаша, но их настиг сержант милиции Алексей Русов на грузовике. На площади Страны Советов машина банды врезалась в препятствие. Подоспевшие милиционеры задержали троих грабителей, а Сергей Самосюк, получив ранение, погиб на месте.
После задержания Вячеслав Толстопятов сразу во всём признался и стал активно сотрудничать с милицией. 1 июля 1974 года суд вынес приговор «фантомасам»: Вячеслава Толстопятова, Владимира Толстопятова и Владимира Горшкова приговорили к расстрелу. Осуждённые пытались обжаловать приговор и просили о помиловании, но решение осталось в силе.
«Я мог бы предложить на рассмотрение модели пистолетов калибра 11 и 8 мм… модель карабина, который мог бы быть и пистолетом, и автоматом», — писал Толстопятов-младший в кассационной жалобе.
Но приговор остался прежним: исключительная мера наказания. 6 марта 1975 года он был приведён в исполнение.