Расстреляли ветерана. В 70-х банда «фантомасов» грабила и убивала горожан

Иерархию в банде выстроили так: Вячеслав Толстопятов был организатором и стратегом, а его старший брат — главным помощником и исполнителем. Остальные были на подхвате. Первые попытки нападений сорвались. Когда «фантомасы» 21 октября 1968 года ворвались в гастроном № 46, то их добычей стали всего 526 рублей. Покупатели разбежались, но когда бандиты выходили, на них бросился ветеран Великой Отечественной войны Гурий Чумаков с обрезком водопроводной трубы. Очевидец этих событий позже вспоминал: «Мимо меня прошёл пожилой мужчина. В руке у него была палка или металлический прут. Он сказал: “Что вы боитесь, сейчас мы им дадим!”»К сожалению, ветеран не успел. Толстопятов выстрелил четыре раза. Одна пуля попала в сердце, две — в лёгкие, четвёртая — в мочевой пузырь. Мужчина упал замертво, а «фантомасы» скрылись.