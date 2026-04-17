Бастрыкин потребовал доклад по делу о самоуправстве в подмосковной деревне

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ (самоуправство). Глава ведомства Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я. А. доложить о ходе расследования и по доводам сюжета. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.
Как пояснили в СК, в эфире новостного выпуска на федеральном телеканале сообщалось, что жители одной из деревень муниципального округа Шаховская не могут проехать к своим домам, поскольку с них требуют плату за проезд через установленные ворота. Эти правила установила женщина, которая фактически возглавила поселок путем создания юридического лица, обслуживающего поселок. Отмечается, что в населенный пункт также не могут проехать машины экстренных служб.