Суд об изъятии имущества экс-губернатора Дона Чуба назначен на 29 апреля

Предварительные разбирательства завершены, первое заседание назначено на 29 апреля. Истцом выступает Генпрокуратура РФ, в качестве ответчиков — несколько лиц и компаний, в том числе бывший губернатор Ростовской области Владимир Чуб, депутат Законодательного собрания Кубани Борис Юнанов и предприниматель Сергей Кислов. Корреспондент «РГ» присутствует в зале суда.
Предварительные слушания начались с признания судьи Игоря Чабана, который сообщил участникам, что является однокурсником ответчика Юнанова и спросил, не собирается ли кто-либо заявить о его отводе. Представители Генпрокуратуры требовать отвода не стали, пояснив, что совместное обучение судьи и ответчика в вузе не повод для этого.
Об отводе попросили некоторые ответчики, в том числе, представители самого Юнанова. Они отметили, что уже был прецедент, когда судья-однокурсник их доверителя получил отвод по другому делу. Чабан решил продолжить разбирательства.
В ходе заседания некоторые ответчики ходатайствовали об отложении дела. Одна из причин — недостаточное время для подготовки позиции по делу: уведомления якобы были получены менее чем за 10 дней до начала судебного заседания.
Помимо этого, представители ответчиков утверждали, что иск Генпрокуратурой подготовлен некачественно. Например, Сергей Кислов в нем указан владельцем ряда компаний, хотя напрямую ими не владеет, а является собственником через другие структуры. Представители Генпрокуратуры с такой позицией не согласились, отметив, что при этом Кислов не перестает быть владельцем предприятий.
«Суд признает, что дело достаточно подготовлено к слушанию в судебном заседании, и назначает судебное заседание на 29 апреля», — огласил судья после того, как выслушал все ходатайства.
По словам представителя Юнанова адвоката Даниила Владимирова, его доверитель, а также его компании являются ненадлежащими ответчиками и заявлены ошибочно.
«Суды допускали обращение в доход Российской Федерации имущество третьих лиц, только если такие третьи лица были его номинальными держателями или, приобретая имущество, принадлежавшее предполагаемому “коррупционеру”, знали, что это имущество было приобретено на “незаконные” доходы», — сказал он.
Представитель Генпрокуратуры РФ от комментариев отказался.
Генпрокуратура требует вернуть государству ипподром в Ростове, который, по ее мнению, был приобретен незаконно. Ипподром был обанкрочен в бытность губернатором Ростовской области Владимира Чуба. Его новым владельцем стали структуры Сергея Кислова. Впоследствии он был выкуплен Alias Group, создателем которой является Борис Юнанов.