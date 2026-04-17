В Волжском снова ищут вандала, который отбил лапки у газетного суслика

Ещё в 9:00 суслик сидел на лавочке целый, а через час уже стоял без лапок.

В Волжском неизвестный вновь сломал лапки у скульптуры суслика, установленной у входа в редакцию «Волжской правды» — это уже второй акт вандализма за два месяца, и редакция намерена найти хулигана с помощью камер видеонаблюдения.

Вчера утром, 16 апреля, в 9:00 сотрудники и журналисты видели фигурку животного в полном порядке. Но уже в 10:15 пришли расстроенные читатели и сообщили, что у суслика снова отломаны лапки, которые держат газету. Редакция убедилась в этом лично.

Первый раз скульптуру повредили 12 января — пьяный хулиган пнул её ногой. Тогда полиция быстро нашла нарушителя по записям с камер, он раскаялся и будет возмещать ущерб. В этот раз редакция действует по той же схеме: заявление уже написано, видео с камер предоставят в ближайшее время. Вандала надеются найти и привлечь к ответственности.

Свидетелей происшествия просят сообщить в редакцию по телефону 8−443−777−020, в соцсетях, по электронной почте vlzpravda@mail.ru или SMS на номер 8−903−317−44−45.