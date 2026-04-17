«Направил пистолет в голову и нажал на спусковой крючок». МВД заявило, что в Шумилино мужчина пытался убить сотрудника милиции

МВД: задержан мужчина, пытавшийся убить милиционера, направив пистолет в голову.

Источник: Комсомольская правда

Министерство внутренних дел заявило, что в Шумилино был задержан мужчина, пытавшийся убить милиционера, направив пистолет в голову.

В четверг, 16 апреля, примерно в 23.00 по сообщению от граждан за хулиганство был задержан 46-летний житель Шумилино. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Речь идет про два промилле.

По просьбе мужчины ему вызвали скорую медицинскую помощь. В сопровождении сотрудника милиции он был доставлен в больницу.

Белорус, находясь в учреждении здравоохранения, начал конфликтовать с медицинскими работниками, а затем внезапно напал на сотрудника милиции.

«В ходе борьбы завладел табельным оружием, направил пистолет в голову сотруднику и нажал на спусковой крючок», — привели подробности в МВД.

В ведомстве подчеркнули: выстрела не произошло по независящим от фигуранта причинам. Милиционер смог выбить оружие из рук нападавшего, который пытался сбежать. Оперативные наряды, приехавшие на помощь, смогли заблокировать злоумышленника на прилегающей территории и он был задержан.

На место случившегося лично выезжал министр внутренних дел Иван Кубраков. Следователи завели уголовное дело за покушение на убийство сотрудника милиции.

Тем временем ГКСЭ сообщил, что в Осиповичах тело мужчины найдено на полу в поезде.

Ранее в Беларуси ОМОН задержал чиновника, чьи действия привели к ущербу 550 000 рублей.

Кроме того, минчанин оставил деньги в цветочной клумбе — вот что было дальше.