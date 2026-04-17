В ГАИ раскрыли подробности жуткого ДТП с двумя погибшими в Соликамске

Госавтоинспекция Пермского края раскрыла детали страшной аварии, произошедшей сегодня, 17 апреля, на улице Мира в Соликамске. Установлено, что причиной гибели двух человек стал опасный маневр на дороге.
По предварительной информации ведомства, около 15:00 автомобиль «Опель Корса», за рулем которого находился 33-летний мужчина, двигался со стороны улицы Чапаева. В районе дома № 14 водитель совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с рейсовым автобусом «ПАЗ». Удар был такой силы, что водитель легковушки и его 39-летний пассажир скончались на месте происшествия еще до прибытия медиков.
Ситуацию взял под личный контроль начальник Управления Госавтоинспекции Вячеслав Шадрин. Он подчеркнул, что выезд на «встречку» остается одним из самых опасных нарушений, и призвал водителей к благоразумию.
Ранее были опубликованы кадры с места событий. На видео запечатлена работа спасателей МЧС, которые при помощи гидравлического инструмента деблокировали тела погибших из искореженного кузова «Опеля».
Первым о случившемся сообщил глава Соликамского городского округа Александр Русанов. Он выразил соболезнования семьям погибших и уточнил, что в результате аварии пострадали также пассажиры автобуса: трое человек, включая двоих детей, были госпитализированы в местную больницу, еще двое получили помощь амбулаторно.