В ГАИ раскрыли подробности жуткого ДТП с двумя погибшими в Соликамске

По предварительной информации ведомства, около 15:00 автомобиль «Опель Корса», за рулем которого находился 33-летний мужчина, двигался со стороны улицы Чапаева. В районе дома № 14 водитель совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с рейсовым автобусом «ПАЗ». Удар был такой силы, что водитель легковушки и его 39-летний пассажир скончались на месте происшествия еще до прибытия медиков.