СК возбудил дело о халатности из-за трещины в жилом доме в Балахне

В Балахне возбуждено уголовное дело по факту деформации стены многоквартирного дома. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, уточнив, что инцидент произошел 17 апреля в первом подъезде здания на улице Энгельса. По поручению и.о. руководителя регионального управления ведомства расследование будет вестись по статье о халатности (ст. 293 УК РФ).
На месте происшествия работают следователи-криминалисты и эксперты, которые проводят детальный осмотр и устанавливают причины разрушения фасада. По официальной информации, пострадавших нет — находившиеся в помещениях люди были вовремя эвакуированы. Ход расследования находится на особом контроле аппарата регионального следственного ведомства.
Параллельно свою проверку организовала прокуратура Нижегородской области. На место ЧП выехал городской прокурор Александр Ложкарев для координации действий экстренных служб. Надзорное ведомство даст оценку деятельности ответственных за содержание и ремонт дома, а также проконтролирует соблюдение прав эвакуированных жителей.
Ранее сообщалось, что режим ЧС объявили из-за треснувшей трехэтажки в Балахне.