СК возбудил дело о халатности из-за трещины в жилом доме в Балахне

В Балахне возбуждено уголовное дело по факту деформации стены многоквартирного дома. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, уточнив, что инцидент произошел 17 апреля в первом подъезде здания на улице Энгельса. По поручению и.о. руководителя регионального управления ведомства расследование будет вестись по статье о халатности (ст. 293 УК РФ).