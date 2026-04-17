Призывавший расстрелять депутата воронежец отделался штрафом

Суд установил, что 24 февраля этого года житель Семилукского района разместил в одной из соцсетей комментарий «Расстрелять без приговора» по отношению к одному из депутатов Госдумы. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба муниципального суда.
Эксперты пришли к выводу, что текст является призывом к совершению смертной казни без соблюдения юридических норм.
В соответствии со ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») мужчину оштрафовали на десять тысяч рублей.
