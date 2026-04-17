Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Призывавший расстрелять депутата воронежец отделался штрафом

За возбуждение ненависти и вражды осужденный заплатит 10 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Суд установил, что 24 февраля этого года житель Семилукского района разместил в одной из соцсетей комментарий «Расстрелять без приговора» по отношению к одному из депутатов Госдумы. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба муниципального суда.

Эксперты пришли к выводу, что текст является призывом к совершению смертной казни без соблюдения юридических норм.

В соответствии со ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») мужчину оштрафовали на десять тысяч рублей.

