На Среднем Урале тонкий лед погубил 10 человек

В Свердловской области сотрудники МЧС проводили рейды, чтобы не пускать уральцев на талый лед. Контроль на водоемах проводили с16 марта. За этот период произошло 14 инцидентов на неокрепшем льду. О результатах рассказали в региональном ГУ МЧС.
— В прошлом году за аналогичный период таких случаев было семь. В этом году тонкий лед погубил 10 человек. В том числе одного ребенка. На водоемах удалось спасти семь человек, включая одного ребенка. Трагедии, связанные с гибелью уральцев, происходили с 1 по 15 апреля, — рассказали в ведомстве.
Инциденты зафиксировали в Екатеринбурге, Заречном, Ревде. Также в Режевском и Талицком округах. В этот период лед таял интенсивнее, поэтому ЧП происходили не в местах массового выхода на лед.