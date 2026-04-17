Двоих калининградских подростков будут судить за терроризм

В регионе завершили расследование уголовного дела в отношении двух 16-летних жителей Полесского района. За деньги они передали информацию о вышках сотовой связи и электротехнических шкафах запрещенной в России террористической организации.

Источник: "Российская газета"

За проделанную работу подросткам перечислили всего 25 тысяч рублей на двоих. С посредником террористов они вступили в переписку через мессенджер.

Задание было несложным: несовершеннолетним предложили сфотографировать объекты и передать текстовым сообщением их координаты.

Сотрудники УФСБ России по Калининградской области оперативно выявили преступление и смогли его предотвратить. Подростков задержали. В их отношении возбудили уголовное дело по статье за участие в деятельности террористической организации.

Обвиняемых заключили под стражу на время предварительного следствия. Все материалы дела вместе с обвинительным заключением следователи первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону направили на рассмотрение в суд.