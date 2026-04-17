Режим ЧС из-за угрозы обрушения дома ввели в Балахне

В Балахне 17 апреля введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы обрушения многоквартирного дома на улице Энгельса, 54. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В здании 1954 года постройки проживали 35 человек. По данным администрации округа, ранее дом аварийным не признавался.
Жильцов оперативно вывели из дома и разместили в пункте временного пребывания, где им организовали горячее питание. Само здание оцеплено, отключены электричество и газ.
Сейчас специалисты выясняют причины возникшей угрозы разрушения.