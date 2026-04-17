Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим ЧС из-за угрозы обрушения дома ввели в Балахне

Жильцов срочно эвакуировали, здание отключили от коммуникаций.

Источник: Комсомольская правда

В Балахне 17 апреля введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы обрушения многоквартирного дома на улице Энгельса, 54. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В здании 1954 года постройки проживали 35 человек. По данным администрации округа, ранее дом аварийным не признавался.

Жильцов оперативно вывели из дома и разместили в пункте временного пребывания, где им организовали горячее питание. Само здание оцеплено, отключены электричество и газ.

Сейчас специалисты выясняют причины возникшей угрозы разрушения.