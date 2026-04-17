В Перми вечером 17 апреля автомобильные пробки достигли 8 баллов

Пробки достигли 8 баллов в Перми вечером 17 апреля, сообщил департамент транспорта Перми.
Отставание маршрутов от расписания после 18 ч. составило 15 минут. По данным сервиса «Яндекс Пробки» на 19:35, общая загруженность дорог в Перми сейчас оценивается в 5 баллов.
Основные заторы в этот час сосредоточены на следующих участках:
Шоссе Космонавтов: традиционно плотное движение в районе пересечения с ул. Столбовой и на выезде из центра.
Улица Лифанова: зафиксирован затор в сторону Мотовилихи, движение затруднено.
Улица Чкалова: наблюдается «красная» зона на участке от ул. Куйбышева в сторону дамбы.
Специалисты ожидают нормализации графиков движения транспорта ближе к 20:30.