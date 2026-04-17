Суд в Перми продлил домашний арест экс-силовику Чепкасову до осени 2026 г

Экс-главу следственного отдела Чайковского оставили под домашним арестом, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.
Суд признал законным продление меры пресечения бывшему начальнику следственного отдела по городу Чайковскому Павлу Чепкасову. Экс-силовик останется под домашним арестом до 27 сентября 2026 года.
Защита обвиняемого пыталась оспорить решение суда первой инстанции, однако краевой суд оставил постановление без изменений.
Напомним, Павлу Чепкасову предъявлено обвинение по целому ряду тяжких статей УК РФ. Ему вменяют превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286), соучастие в превышении полномочий, а также фальсификацию доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (ч. 3 ст. 303). Следствие полагает, что преступления совершались с использованием служебного положения.