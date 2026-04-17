Волжские полицейские загнали лихача без прав в тупик

Водитель не подчинился требованию остановиться и устроил погоню, угрожая другим участникам движения.

В городе Волжском сотрудники Госавтоинспекции задержали 37-летнего местного жителя, который попытался скрыться от полиции на иномарке Baic, не имея прав, но в итоге загнал себя в тупиковый двор и был пойман.

Во время патрулирования инспекторы в привычном порядке попытались остановить машину, однако водитель проигнорировал требование и прибавил газ, создавая реальную опасность для окружающих. Полицейские начали преследование и в конце концов заблокировали беглеца в тупике. Мужчина бросил авто и попытался уйти пешком, но и в этой гонке он уступл правоохранителям.

Выяснилось, что 37-летний волжанин вообще никогда не получал прав. Теперь ему грозят административные штрафы за несколько нарушений, а машину отправили на спецстоянку.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал о раскаянии водителя, который скрылся после наезда на пешехода.

видео: vk.ru/34mvd