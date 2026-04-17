Экс-депутата Николая Шумилкова арестовали за коммерческий подкуп в Нижнем

В Нижнем Новгороде по подозрению в совершении коррупционного преступления задержан бывший депутат Гордумы и Законодательного собрания Николай Шумилков. Об этом сообщили в пресс-службах региональных управлений МВД и Следственного комитета. По версии следствия, 64-летний фигурант, являясь участником одной из управляющих компаний Сормовского района, пытался подкупить другого совладельца организации.
Злоумышленник планировал передать 1 100 000 рублей за содействие в смене власти в ДУКе. Шумилков требовал, чтобы на предстоящих собраниях участник общества проголосовал за прекращение полномочий действующего генерального директора и назначение на этот пост нужного ему человека. Сделка была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в момент передачи средств.
Следователем СО по Сормовскому району возбуждено уголовное дело по статье о покушении на коммерческий подкуп в особо крупном размере. Суд уже избрал Николаю Шумилкову меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.
