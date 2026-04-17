СК возбудил дело после смертельного ДТП с автобусом в Соликамске

После гибели двух человек и травмирования детей в Соликамске возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Следователи СК проверяют безопасность перевозок в автобусе ПАЗ.

СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП в Соликамске, сообщили в следственном комитете.

Следственный отдел по городу Соликамск СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту жуткой аварии на улице Мира. Как сообщили в ведомстве, производство открыто по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Напомним, трагедия произошла днем 17 апреля. Автомобиль «Опель Корса» вылетел на встречную полосу и в лобовую протаранил рейсовый автобус «ПАЗ». В результате столкновения 33-летний водитель легковушки и его пассажир погибли на месте.

Основное внимание следователей сейчас сосредоточено на травмировании пассажиров автобуса. По данным ведомства, среди пострадавших есть несовершеннолетние. В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка качеству оказания услуг по перевозке людей. Сейчас на месте и в ПАТП проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее о трагедии сообщил глава Соликамска.