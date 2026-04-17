Гендиректор управляющей компании в Нижнем Новгороде обвиняется в попытке организации коммерческого подкупа

Гендиректор управляющей компании обвиняется в попытке организации коммерческого подкупа в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.
По версии следствия, в апреле 2026 года обвиняемый, будучи одним из участников ООО, пытался передать денежные средства в размере 1 млн. рублей другому участнику в качестве подкупа.
Как сообщили в ведомстве, данная сделка заключалась в прекращении полномочий гендиректора организации и избрании другого руководителя путем голосования.
Противоправные действия фигуранта выявлены и пресечены. В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий.
