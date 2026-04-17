Прокуратура организовала проверку по факту частичного разрушения дома в Балахне

Осуществляется контроль за соблюдением прав жильцов.

Источник: Время

Прокуратура Нижегородской области контролирует ход и результаты уголовного дела по факту частичного разрушения многоквартирного дома в Балахне, сообщается в пресс-службе ведомства.

Напомним, что днем в пятницу, 17 апреля, на фасаде трехэтажного жилого дома (ул. Энгельса, 54) была обнаружена трещина. Из-за угрозы обрушения жителей оперативно эвакуировали.

«На место происшествия незамедлительно выехал Балахнинский городской прокурор Александр Ложкарев. Прокуратурой осуществляется контроль за соблюдением прав жильцов, а также за ходом и результатами расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.

В рамках прокурорской проверки будет дана оценка исполнению жилищного законодательства, а также требований закона при содержании и ремонте общего имущества МКД.

Ранее мы писали о введении режима ЧС из-за угрозы обрушения в Балахне этого дома.