Прокуратура организовала проверку по факту частичного разрушения дома в Балахне

Прокуратура Нижегородской области контролирует ход и результаты уголовного дела по факту частичного разрушения многоквартирного дома в Балахне, сообщается в пресс-службе ведомства.
Напомним, что днем в пятницу, 17 апреля, на фасаде трехэтажного жилого дома (ул. Энгельса, 54) была обнаружена трещина. Из-за угрозы обрушения жителей оперативно эвакуировали.
«На место происшествия незамедлительно выехал Балахнинский городской прокурор Александр Ложкарев. Прокуратурой осуществляется контроль за соблюдением прав жильцов, а также за ходом и результатами расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.
В рамках прокурорской проверки будет дана оценка исполнению жилищного законодательства, а также требований закона при содержании и ремонте общего имущества МКД.
