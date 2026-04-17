«Ъ»: в Москве заочно арестовали создателей мошеннических колл-центров, финансировавших ВСУ

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал основателя преступной группировки «ХимПром» Егора Буркина и двух его ближайших сообщников. Фигурантов обвиняют в создании сети мошеннических колл-центров, часть доходов от которых направлялась на финансирование Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Вместе с Буркиным суд санкционировал арест москвича Александра Шереметьева и гражданина Египта Ахмеда Авада. Всем троим заочно предъявлены обвинения по статьям об организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.
По данным издания, созданная в 2014 году группировка «ХимПром» специализировалась на производстве и сбыте синтетических наркотиков на территории РФ и Украины. Позже лидеры ОПГ расширили криминальный бизнес, организовав в обеих странах сеть подпольных колл-центров.
Как установили следователи МВД, телефонные аферисты убеждали граждан инвестировать сбережения в криптовалюту или фиктивные торговые площадки, после чего похищали средства. Доказанный ущерб, нанесенный только российским гражданам, составил 28 млн рублей. Следствие полагает, что от рук мошенников пострадали жители 20 стран, а часть украденных средств шла на финансирование украинской армии.
В настоящий момент все трое фигурантов скрываются за границей. По данным оперативников, Буркин продолжает руководить криминальной сетью из Мексики, Шереметьев находится в Германии, а египтянин Авад уехал в неизвестном направлении. При этом адвокат последнего заявил в суде об ошибке следствия, уверяя, что заочно арестован человек с очень распространенным именем, которого знали лишь по прозвищу Адам.
Решение московского суда позволяет объявить фигурантов в международный розыск по линии Интерпола. В случае задержания и экстрадиции в Россию они будут немедленно помещены в СИЗО.