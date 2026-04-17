«Ъ»: в Москве заочно арестовали создателей мошеннических колл-центров, финансировавших ВСУ

В настоящий момент все трое фигурантов скрываются за границей. По данным оперативников, Буркин продолжает руководить криминальной сетью из Мексики, Шереметьев находится в Германии, а египтянин Авад уехал в неизвестном направлении. При этом адвокат последнего заявил в суде об ошибке следствия, уверяя, что заочно арестован человек с очень распространенным именем, которого знали лишь по прозвищу Адам.