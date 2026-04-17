Членов межрегиональной группы вымогателей задержали в Воронежской области

Всем девяти фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы.

В Воронежской области в ходе совместной операции полиции и ФСБ задержали девять участников организованной группы, занимавшейся вымогательством. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В состав ОПГ входили мужчины от 29 до 55 лет из Воронежской, Московской, Самарской областей и Чеченской республики. При задержании у одного из фигурантов изъяли огнестрельное оружие.

По данным следствия, в ноябре 2025 года злоумышленники на двух машинах заехали на территорию зерноперерабатывающего завода в поселке Панино. Применив физическую силу к 56-летнему гендиректору, подельники два миллиона рублей и установления ежемесячных выплат в таком же размере в адрес криминальных структур столичного региона.

Помещенным в СИЗО злоумышленникам в соответствии с ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство» грозит до 15 лет лишения свободы.