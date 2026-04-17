Уголовное дело возбуждено после ЧП с треснувшим домом в Балахне

Причины деформации стены выясняют следователи.

Уголовное дело по статье о халатности возбудили в СУ СК России по Нижегородской области после сообщения о деформации стены в многоквартирном доме в Балахне. Расследованием занимается Балахнинский межрайонный следственный отдел, сообщили в пресс-службе ведомства.

Из соображений безопасности всех жильцов оперативно эвакуировали. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, а также эксперты профильного центра. Специалисты проводят тщательный осмотр здания, фиксируют повреждения и собирают доказательства. Назначены необходимые экспертизы, опрашиваются свидетели.

Следствию предстоит выяснить, что именно привело к деформации стены и были ли нарушения при эксплуатации или обслуживании дома. Ход расследования находится на контроле руководства ведомства.