В Ленобласти задержали двух подростков, совершивших теракты на железной дороге

Это уже второй подобный инцидент в регионе за последнее время. По информации Управления на транспорте МВД России по СЗФО, ранее оперативники транспортной полиции совместно с региональным УФСБ задержали 16-летнего местного жителя. Установлено, что с помощью легковоспламеняющейся жидкости он совершил поджоги одного батарейного и пяти релейных шкафов на станции Токсово, а также на перегонах Девяткино — Капитолово и Токсово — Пери.