В Ленобласти задержали двух подростков, совершивших теракты на железной дороге

В Ленобласти правоохранители задержали двоих местных жителей 15 и 16 лет, подозреваемых в поджогах релейных шкафов на железнодорожных перегонах. В отношении несовершеннолетних возбуждены уголовные дела по статье «Террористический акт», предусматривающей до 20 лет лишения свободы.

В Ленинградской области правоохранительные органы установили причастных к серии диверсий на объектах железнодорожной инфраструктуры. Сразу двое несовершеннолетних местных жителей стали фигурантами уголовных дел по статье о терроризме.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на 47news, в городе Мурино, на шоссе в Лаврики, силовики задержали 15-летнего ученика девятого класса. По версии следствия, подросток причастен к уничтожению релейных шкафов в окрестностях Нового Девяткино во Всеволожском районе.

Это уже второй подобный инцидент в регионе за последнее время. По информации Управления на транспорте МВД России по СЗФО, ранее оперативники транспортной полиции совместно с региональным УФСБ задержали 16-летнего местного жителя. Установлено, что с помощью легковоспламеняющейся жидкости он совершил поджоги одного батарейного и пяти релейных шкафов на станции Токсово, а также на перегонах Девяткино — Капитолово и Токсово — Пери.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. В настоящий момент фигурант задержан и помещен в изолятор.