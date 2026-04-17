Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За дебош в магазине суд Новочеркасска отправил хулигана в колонию

По решению городского суда нарушитель проведёт за решёткой 1 год и 10 месяцев.

За дебош в магазине суд Новочеркасска отправил хулигана в колонию. В Новочеркасске местный житель получил реальный срок за агрессивное поведение в магазине комиссионных товаров. По решению городского суда нарушитель проведёт за решёткой 1 год и 10 месяцев.

Инцидент произошёл в конце апреля 2025 года. Зайдя в торговую точку, мужчина вступил в словесную перепалку с продавцом, после чего перешёл к открытой агрессии.

Злоумышленник допускал оскорбления в адрес сотрудника, высказывал угрозы, а также устроил погром: разбил стекло витрины и сбросил на пол выставленные на продажу мобильные телефоны. Прибывшие на вызов бойцы Росгвардии были вынуждены применить силу для задержания дебошира.

На судебном заседании подсудимый не стал отрицать свою вину, в связи с чем дело было рассмотрено в особом порядке. Вынесенный вердикт ещё может быть обжалован, так как официально в законную силу он пока не вступил.