Четырехлетний ребенок застрелил младшего брата

В американском штате Висконсин двухлетний мальчик погиб от случайного выстрела. Об этом пишет People.
Трагедия случилась в машине, припаркованной у дома. Ребёнок сидел в салоне вместе с двумя другими детьми и ждал родителей. Взрослые ненадолго отлучились, забыв в доме какую-то вещь.
В это время четырёхлетний ребёнок взял пистолет, лежавший на передней панели, направил его на младшего брата и нажал на спуск. Оружие оказалось заряженным. К моменту приезда спасателей малыша спасти не удалось.
Полиция признала случившееся несчастным случаем.