Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четырехлетний ребенок застрелил младшего брата

В американском штате Висконсин двухлетний мальчик погиб от случайного выстрела. Об этом пишет People.

Трагедия случилась в машине, припаркованной у дома. Ребёнок сидел в салоне вместе с двумя другими детьми и ждал родителей. Взрослые ненадолго отлучились, забыв в доме какую-то вещь.

В это время четырёхлетний ребёнок взял пистолет, лежавший на передней панели, направил его на младшего брата и нажал на спуск. Оружие оказалось заряженным. К моменту приезда спасателей малыша спасти не удалось.

Полиция признала случившееся несчастным случаем.