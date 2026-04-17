На севере черноморского побережья Болгарии обнаружили и уничтожили БПЛА

СОФИЯ, 17 апреля. /ТАСС/. Специалисты болгарских ВМС обезвредили беспилотный аппарат самолетного типа на севере черноморского побережья Болгарии.

Источник: AP 2024

«На пляже в районе села Крапец военнослужащие ВМС идентифицировали беспилотный летательный аппарат, который с высокой долей вероятности содержит взрывчатое вещество. Он был уничтожен на месте, при соблюдении всех необходимых мер по обеспечению безопасности», — говорится в сообщении.

16 апреля военные эксперты вывезли с пляжа на южном побережье Болгарии дрон самолетного типа, однако на его борту взрывчатки не было.

Других подробностей не приводится.

