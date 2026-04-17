Сам вошел в горящий дом ради дочери: Отец после атаки ВСУ в Туапсе пытался спасти своего ребенка

Отец пропавшей 14-летней девочки до последнего оставался в горящем доме в Туапсе, пытаясь найти дочь после атаки дронов ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости сосед семьи Альберт Абаджев. Мужчина одним из первых оказался на месте трагедии.
По его словам, он вместе с другим соседом прибежал к дому сразу после удара. Им удалось помочь выбраться матери и пятилетней девочке. Абаджев отметил, что в горящем жилище оставались еще двое — отец и его несовершеннолетняя дочь. Глава семьи самостоятельно пытался отыскать своего ребенка. Однако, как уточнил сосед, у него ничего не вышло.
«Он пытался найти, достать, но там уже, как я понял, не представлялось это возможным, он вышел из дома последним», — поделился деталями Абаджев.
По его словам, соседи оставались на месте до утра и помогали разбирать завалы разрушенного дома. Поиски тела девочки продолжаются до сих пор.
Напомним, что в ночь на 16 апреля украинские боевики с помощью дронов атаковали Краснодарский край. Под удар попали Туапсе и Новороссийск. В первом городе погибло двое детей — 5 и 14 лет. Во втором городе пострадало гражданское судно, стоявшее в порту. Один член экипажа был госпитализирован с ранениями.