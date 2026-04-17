Кафе в Каховке превратилось в руины после удара ВСУ

Ранее сообщалось, что в Херсонской области за минувшие сутки в результате ударов ВСУ погибли два мирных жителя и трое ранены. В Виноградове после атаки коптера скончалась женщина 1963 года рождения, а мужчина 1961 года рождения госпитализирован с осколочными травмами и контузией. В Каховке беспилотник атаковал автомобиль, погибла женщина 1952 года рождения, а в Раденске пострадал мужчина 1976 года рождения. В Солонцах мужчина 1984 года рождения подорвался на мине, его увезли в больницу с переломом и минно-взрывной травмой.