Отец, потерявший дочь в Туапсе, искал её в горящем доме после атаки ВСУ

По словам мужчины, он вместе с другим соседом и отцом семейства прибежали к загоревшемуся зданию сразу после удара. Они помогли выбраться женщине и её пятилетней дочери. К тому моменту из дома уже вышли все — мать, бабушка и другие дети. Однако глава семьи остался внутри: он искал свою 14-летнюю дочь и пытался до неё добраться, но, как понял Абаджев, это уже было невозможно. Мужчина покинул здание последним. Тем не менее он до утра вместе с другими соседями помогал расчищать завалы разрушенного дома.
Напомним, что в Туапсе продолжаются поиски 14-летней девочки, пропавшей после удара украинского беспилотника по жилому дому. Мать подростка Татьяна, несмотря на травму, лично участвует в разборе завалов. Во время атаки на женщину упала балка — она получила ранение руки, и врачам пришлось накладывать швы. Однако после оказания помощи Татьяна сразу вернулась к месту трагедии. Семья уже пережила страшную утрату: её старший брат погиб в зоне СВО в 2023 году. Сейчас все надежды близких — на то, что девочку удастся найти живой.
