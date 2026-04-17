Суд в Москве арестовал сына известного адвоката Павла Астахова

Суд в столице арестовал сына известного адвоката. Тверской районный суд Москвы 17 апреля 2026 года отправил под стражу до 16 июня Антона Павловича Астахова. Об этом пишет пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«Тверской районный суд города Москвы 17 апреля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июня 2026 года в отношении Астахова Антона Павловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — говорится в публикации.
Накануне, 16 апреля, Басманный районный суд Москвы тоже вынес жёсткое решение. Там арестовали заместителя гендиректора МХАТ имени Горького Артура Гезерова. Его обвиняют в растрате.
Подозреваемый пробудет под стражей до 8 июня 2026 года. Суд посчитал, что такая мера необходима. Никаких деталей дела на данный момент не раскрывается.