Балахнинского энергетика осудили за гибель подчиненного сотрудника

Несчастный случай произошел летом прошлого года.

Балахнинский городской суд признал местного жителя виновным в нарушении требований охраны труда, повлекших за собой смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Известно, что в июле 2025 года энергетик цеха очистных сооружений допустил своего подчиненного к самостоятельной работе в приемном отделении канализационной насосной станции.

Это стало грубым нарушением, поскольку в помещении не работала вентиляция. Из-за повышенной концентрации метана в воздухе сотрудник отравился его парами и скончался.

Мужчина полностью признал свою вину. В итоге суд приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

Ранее сообщалось, что в Сарове педагог дополнительного образования умер на работе.