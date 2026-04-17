Балахнинского энергетика осудили за гибель подчиненного сотрудника

Балахнинский городской суд признал местного жителя виновным в нарушении требований охраны труда, повлекших за собой смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
Известно, что в июле 2025 года энергетик цеха очистных сооружений допустил своего подчиненного к самостоятельной работе в приемном отделении канализационной насосной станции.
Это стало грубым нарушением, поскольку в помещении не работала вентиляция. Из-за повышенной концентрации метана в воздухе сотрудник отравился его парами и скончался.
Мужчина полностью признал свою вину. В итоге суд приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.
