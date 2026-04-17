ДТП с двумя погибшими произошло в Отрадном

Авария произошла в 18:15 на 93 км автодороги «Самара — Бугуруслан». По предварительным данным, 64-летняя женщина за рулем Lada Kalina, выезжая на трассу с ул. Советской, не предоставила преимущество в движении КамАЗу.
В результате столкновения на месте погибла 64-летняя пассажирка легковушки. Еще три пассажира «Калины» — подростки 13 и 15 лет, а также 21 летний парень — были госпитализированы. Позже 15-летний мальчик скончался в реанимации.
Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.