Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДТП с двумя погибшими произошло в Отрадном

В пятницу, 17 апреля, в Отрадном два человека погибли в легковушке, которая попала под грузовик, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

Авария произошла в 18:15 на 93 км автодороги «Самара — Бугуруслан». По предварительным данным, 64-летняя женщина за рулем Lada Kalina, выезжая на трассу с ул. Советской, не предоставила преимущество в движении КамАЗу.

В результате столкновения на месте погибла 64-летняя пассажирка легковушки. Еще три пассажира «Калины» — подростки 13 и 15 лет, а также 21 летний парень — были госпитализированы. Позже 15-летний мальчик скончался в реанимации.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.