Мужчина в Омской области убил двух коз и семерых козлят, чтобы вернуть жену

Мужчина в Саргатском районе Омской области разделался с двумя козами и семью козлятами после ссоры с женой. Она на несколько дней уехала из дома вместе с ребенком, оставив мужа одного присматривать за хозяйством. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства внутренних дел России.

Оставшись без присмотра, мужчина начал злоупотреблять алкоголем. Некоторое время спустя он позвонил супруге и в ультимативной форме потребовал ее возвращения, заявив, что не намерен больше заботиться о животных. Но когда женщина отказалась прервать поездку, муж пригрозил уничтожить поголовье. Свою угрозу он воплотил в жизнь с особой жестокостью. Мужчина застрелил двух коз из охотничьего ружья, а семерых козлят зарезал.

Сотрудники уголовного розыска, прибывшие по вызову, во время обыска дома обнаружили не только следы преступления, но и внушительный арсенал. На кухне было найдено незарегистрированное охотничье ружье, которое, по словам сельчанина, досталось ему в наследство от деда, а также боеприпасы: два патрона для мелкокалиберной винтовки и пять банок пороха.

— По результатам исследований будет принято решение о возбуждении уголовных дел. Расследование продолжается, — передает официальный Telegram-канал ведомства.

Другой случай произошел в феврале, когда кемеровчанка напала с ножом на своего возлюбленного после того, как тот попытался увести ее быка во время ссоры.