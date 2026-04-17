Лжеюристов из Перми осудят за мошенничество над 97 прикамцами

В Перми перед судом предстанет группа лжеюристов, обманувшая 97 человек. Следственная часть УМВД завершила расследование дела о мошенничестве в особо крупном размере группой из пяти человек — мужчин и женщины в возрасте от 30 до 48 лет.
По данным следствия, криминальную схему организовал пермяк 1993 года рождения с юридическим образованием. В течение двух лет его фирма имитировала оказание юридических консультаций в Прикамье. Для работы в арендованных пермских офисах нанимали людей без профильного образования.
Мошенники размещали объявления в интернете и обзванивали людей через кол-центры. Операторы предлагали горожанам получить бесплатную юридическую помощь и гарантированно решить свои проблемы, в том числе вопросы по трудовому стажу, перерасчёту пенсий, оформлению льгот, статуса малоимущих и улучшению жилищных условий. Стоимость услуг составляла от 36 до 200 тысяч рублей.
С июня 2019 по январь 2021 года жертвами преступной группы стали 97 жителей Перми и Пермского края. Общая сумма потерь достигла почти 5 млн рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в Дзержинский районный суд.