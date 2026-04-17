В Керчи нашли 12 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

В четверг, 16 апреля, в Керчи обнаружили 12 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.
Сотрудники ведомства нашли две бронебойных авиабомбы БРАБ-500, восемь зажигательных авиационных бомб ЗАБ-10, а также два артиллерийских снаряда АС-76. Все эти опасные предметы увезли на специальный полигон и там уничтожили.
«Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — говорится в сообщении.
Всего к операции привлекли шесть человек личного состава и две единицы техники.