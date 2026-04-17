Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«112»: Пять детей пострадали, надышавшись сценическим дымом на концерте в Москве

Во время концерта в Москве пять детей обратились к врачам, надышавшись сценическим дымом. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, инцидент произошел в культурном центре «Лира» на Бульваре Адмирала Ушакова.

В публикации утверждается, что сейчас медики оказывают помощь детям. Однако официального подтверждения информации об инциденте не поступало.

В прошлом году в подмосковном городе Куровское 10-месячный ребенок попал в больницу после того, как надышался парами вейпа.