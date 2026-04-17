«112»: Пять детей пострадали, надышавшись сценическим дымом на концерте в Москве

Во время концерта в Москве пять детей обратились к врачам, надышавшись сценическим дымом. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает Telegram-канал «112».
По информации канала, инцидент произошел в культурном центре «Лира» на Бульваре Адмирала Ушакова.
В публикации утверждается, что сейчас медики оказывают помощь детям. Однако официального подтверждения информации об инциденте не поступало.
В прошлом году в подмосковном городе Куровское 10-месячный ребенок попал в больницу после того, как надышался парами вейпа.