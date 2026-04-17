В Дагестане арестовали замглавы отдела судебных приставов Каспийска

«В Советский районный суд в Махачкале поступило ходатайство органа предварительного следствия об избрании меры пресечения в отношении врио заместителя старшего судебного пристава Каспийского городского отделения судебных приставов УФССП России по Дагестану. Он подозревается в получении взятки (п. “в” ч.5 ст. 290 УК РФ. Суд, изучив изложенные в материале обстоятельства, выслушав мнения сторон, пришел к выводу, что имеются достаточные основания для удовлетворения ходатайства следствия об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 14 июня 2026 года», — говорится в сообщении.