Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дагестане арестовали замглавы отдела судебных приставов Каспийска

МАХАЧКАЛА, 17 апреля. /ТАСС/. Советский районный суд в Махачкале по делу о взятке на два месяца арестовал временно исполняющего обязанности заместителя начальника Каспийского городского отделения судебных приставов. Об этом сообщает Верховный суд Дагестана.

Источник: AP 2024

«В Советский районный суд в Махачкале поступило ходатайство органа предварительного следствия об избрании меры пресечения в отношении врио заместителя старшего судебного пристава Каспийского городского отделения судебных приставов УФССП России по Дагестану. Он подозревается в получении взятки (п. “в” ч.5 ст. 290 УК РФ. Суд, изучив изложенные в материале обстоятельства, выслушав мнения сторон, пришел к выводу, что имеются достаточные основания для удовлетворения ходатайства следствия об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 14 июня 2026 года», — говорится в сообщении.

По версии следствия, чиновник, в период времени с 25 декабря 2025 года по 26 декабря 2026 года, используя свое служебное положение, вопреки интересам службы, получил от местного жителя взятку в размере 180 тыс. рублей за вынесение постановлений об окончании исполнительных производств и снятие ограничений, связанных с наличием задолженности по исполнительным производствам, при отсутствии фактического погашения задолженности.

