Эксперт по выживанию рассказал, как могли погибнуть пропавшие Усольцевы: что могло стать причиной

Семья Усольцевых, пропавшая в тайге больше полугода назад, скорее всего, погибла от переохлаждения. К такому выводу пришёл эксперт по выживанию Олег Тайга, который внимательно следит за поисками. Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».
По словам эксперта, все имеющиеся данные указывают на то, что 28 сентября прошлого года Сергей, Ирина и Арина Усольцевы сильно промокли во время мощного снегопада у подножия горы Буратинка.
Тайга отметил, что самые опасные ситуации для туристов возникают не в сильный мороз, а когда температура воздуха держится около нуля или чуть выше — до плюс семи градусов. В такую погоду люди часто недооценивают угрозу и плохо готовятся к выходу.
Эксперт пояснил, что при дожде, мокром снеге и ветре одежда быстро пропитывается влагой. Даже хорошие мембранные куртки и штаны в таких условиях перестают защищать. Человек начинает замерзать гораздо быстрее, чем ожидает.
По мнению Олега Тайги, естественный инстинкт заставил Усольцевых искать укрытие. Скорее всего, они попытались спрятаться в курумниках — крупных каменных россыпях, которых много в этих местах.
Напомним, что поиски семьи Усольцевых, пропавших 28 сентября 2025 года, возобновились. С 17 по 19 апреля в поселок Кутурчин на Кутурчинском белогорье выехали пять спасателей Красноярского поисково-спасательного отряда на четырёх единицах техники.