Два человека пострадали при столкновении автобуса и мусоровоза на Ленинском проспекте

Два человека пострадали в результате столкновения автобуса и мусоровоза на Ленинском проспекте в Москве. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщило агентство «Москва».

Другие детали происшествия не приводятся. На месте аварии работают специалисты экстренных служб города, передает Telegram-канал агентства.

Еще одно дорожное столкновение с участием автобуса произошло в тот же день в Ярославле. Водитель автомобиля Mitsubishi Outlander 2004 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ГАЗ. В результате аварии оба водителя и девять пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.

14 апреля в подмосковном Ногинске автобус вылетел в кювет — водитель не справился с управлением. В результате происшествия пострадал один человек. На момент происшествия в салоне находились 15 пассажиров.