«У них было три часа»: эксперт Тайга описал вероятный сценарий гибели Усольцевых

Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых с высокой долей вероятности погибла от переохлаждения. Объективные данные указывают на то, что Сергей, Ирина и их дочь Арина могли сильно промокнуть в результате мощного снегопада, обрушившегося 28 сентября прошлого года у подножия горы Буратинка. Об этом в пятницу, 17 апреля, заявил эксперт по выживанию Олег Тайга.
По словам специалиста, в смертельно опасные ситуации туристы чаще всего попадают не в лютые морозы, а при температуре около нуля или чуть выше, до плюс семи градусов. Дело в том, что в такую погоду многие недооценивают риски и оказываются недостаточно подготовленными. Одежда, даже самая качественная, быстро намокает под воздействием дождя, мокрого снега и ветра, и даже мембранные материалы не всегда справляются с длительным воздействием влаги.
— Скорее всего, Усольцевы могли укрыться в курумниках — каменных россыпях, которых немало в этих местах. В такой агрессивной среде достаточно трех часов, чтобы погибнуть от переохлаждения, — передает слова Тайги «Российская газета».
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке следователей приступили к поискам пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых. В поисках будут задействованы пять человек и четыре единицы техники Красноярского поисково-спасательного отряда.