Жителя Фроловского района подозревают в поножовщине на почве пьянства

Во Фроловском районе стражи порядка задержали 53-летнего мужчину, который подозревается в нанесении ножевых травм своей пассии, сообщает главк МВД по Волгоградской области.
О происшествии стало известно еще 11 апреля. В тот день в Михайловскую ЦРБ доставили 33-летнюю жительницу одного из поселков Фроловского района с проникающими ранениями брюшной полости. Травмы оценены экспертами как тяжкий вред здоровью. Об этом медики, принявшие пациентку, сразу же сообщили стражам порядка.
Оперативники разыскали подозреваемого. Им оказался 53-летний сожитель пострадавший. По версии следствия, во время застолья пара поссорилась и мужчина, схватив кухонный нож со стола, несколько раз пырнул подругу в живот. А затем он сбежал из дома. Скорую женщина вызывала себе сама.
Задержанный сознался в том, что натворил. В отношении него возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда. А с учетом того, что фигурант неоднократно был судим ранее, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
