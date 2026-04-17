Жителя Фроловского района подозревают в поножовщине на почве пьянства

Мужчина поссорился с сожительницей во время застолья и схватился за кухонный нож, как за аргумент.

Во Фроловском районе стражи порядка задержали 53-летнего мужчину, который подозревается в нанесении ножевых травм своей пассии, сообщает главк МВД по Волгоградской области.

О происшествии стало известно еще 11 апреля. В тот день в Михайловскую ЦРБ доставили 33-летнюю жительницу одного из поселков Фроловского района с проникающими ранениями брюшной полости. Травмы оценены экспертами как тяжкий вред здоровью. Об этом медики, принявшие пациентку, сразу же сообщили стражам порядка.

Оперативники разыскали подозреваемого. Им оказался 53-летний сожитель пострадавший. По версии следствия, во время застолья пара поссорилась и мужчина, схватив кухонный нож со стола, несколько раз пырнул подругу в живот. А затем он сбежал из дома. Скорую женщина вызывала себе сама.

Задержанный сознался в том, что натворил. В отношении него возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда. А с учетом того, что фигурант неоднократно был судим ранее, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в областном центре на ножах выясняли рабочие отношения работодатель и его грузчик.